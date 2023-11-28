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Afyonkarahisar'da trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

28 Kasım 2023 14:32 Son Güncelleme: 14:33 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyünde, trafodan kablo hırsızlığı yapan M.E. ve M.G. isimli şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.