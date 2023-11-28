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Afyonkarahisar'da trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyünde, trafodan kablo hırsızlığı yapan M.E. ve M.G. isimli şüpheliler jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Çatallı köyünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafodan kablo hırsızlığı yapan şüphelilere karşı çalışma başlattı.

Ekipler, daha önce 9 farklı yerden de kablo hırsızlığı yapan M.E. ve M.G. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Jandarma Emirdağ Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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