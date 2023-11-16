Afyonkarahisar'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da temmuz ayında 1'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu servis minibüsü sürücüsü B.K.'nin (19) ehliyet alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüttüğü ancak kaza yaptığı aracı kullanmaya uygun sürücü belgesine sahip olmadığı belirtildi.

Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz'da meydana gelen kazada B.K.'nin kullandığı 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ağaçlara çarparak devrildi. Kazada çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından sürücü B.K. tutuklanırken, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede hataları ve ihmali olduğu belirtilen sürücü B.K. hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

SÜRÜCÜNÜN 'D1' EHLİYETE BAŞVURUSUNUN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede yer verilen 'kaza sonrası tespit tutanağı'nda sanık B.K.'nin trafikte şerit değiştirmesinin kusurlu görüldüğü, sevk ve idare hatasıyla dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışlarıyla kazanın oluşmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Sanık B.K.'nin ehliyet alabilmek için 5 Nisan 2023'te Çay Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 'yaş düzeltme' davası neticesinde 1 Ocak 2006 olan doğum tarihini 10 Ağustos 2004 olarak değiştirdiği kaydedildi. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikası bulunan B.K.'nin bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmediği de aktarıldı. B.K.'nin kaza yaptığı minibüsü kullanabilmek için gerekli olan 'D1' sınıfı ehliyetle ilgili herhangi bir müracaatı olmadığı ve kazanın ardından kendisine bu nedenle idari para cezası uygulandığı belirtilen iddianamede, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucu ehliyetsiz şekilde sevk ve idaresindeki minibüsle kaza yaptığı aktarıldı.

'KAZANIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

İddianamede B.K.'nin, "Aracım 15 kişilikti. Ayakta kalan yolcular için aracın ayak kısımlarına tabure koyup, oturtarak taşıdık. Kiraz toplama sonrası aracı dönüş yolunda ben kullandım. Kaza sırasında başımdan darbe aldığım için kaza anını ve sonrasını hatırlamıyorum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Araç kullanırken hiçbir şekilde telefon veya başka bir şeyle ilgilenmedim, kaza anında normal sesle müzik dinliyorduk" savcılık ifadeleri de yer aldı.

'EHLİYETİNİN OLMADIĞINI BİLMİYORDUM'

Kazada iki çocuğu yaşamını yitiren ve kendisi de yaralanan Şöhret Akkuş'un iddianameye giren ifadesinde ise "Birkaç yıldır aynı araçla tarlaya işçi taşınıyordu. B.K.'nin ehliyetinin olmadığını bilmiyordum. B.K. oturduğu koltuktan geriye doğru birden gerilerek derin bir nefes almaya başladı. Hemen akabinde aracımız savrularak şarampole yuvarlandı" dedi.

Olayla ilgili davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacağı belirtildi.