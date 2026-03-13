Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi, sürücüye en ağır cezanın verilmesini istiyor

Afyonkarahisar'da yaya geçidinde halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Elçin Aksu'nun eşi ve oğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden Elçin Aksu'nun eşi Serdar Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Elçin Aksu'nun 1 Aralık 2025'te Jandarma Kavşağı yakınlarında yaya geçidinde E.Y'nin kullandığı 03 AAL 127 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu kafasını bordür taşına vurduğunu söyledi.

Eşinin kafa travması sonucu kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde iki gün sonra vefat ettiğini dile getiren Aksu, "Eşimin ölümünün ardından ailemle büyük acı yaşadık ve halen daha yaşıyoruz. Sürücü E.Y. hakkında en ağır cezayı alması için şikayetçi olduk. Sanık 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. davada iki celse görüldü." dedi.

Annesini kaybeden Kerem Aksu da acılarının büyük olduğunu belirtti.

Otobüs sürücüsünün dikkatsiz araç kullandığını savunan Aksu, "Adalete güveniyoruz. Bu sürücünün en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.