Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

E.Ç. (25) idaresindeki 55 PB 303 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Ayazini köyü yakınlarında S.B'nin (62) kullandığı 42 ACA 20 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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