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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. T.D. yönetimindeki 27 AEY 815 plakalı otomobil, Sülümenli beldesi yakınlarında yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile N.D, Y.T.D. ve R.B.D. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

T.D. yönetimindeki 27 AEY 815 plakalı otomobil, Sülümenli beldesi yakınlarında yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile N.D, Y.T.D. ve R.B.D. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sülümenli Jandarma trafik Trafik Kaza Güncel Haberler

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