Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.A. (42) idaresindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü mevkisinde kavşaktan çıkış yapan İ.D.'nin (70) kullandığı KRQD451 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.A. ve İ.D'nin yanı sıra araçlarda bulunan S.A. (23) ile Ş.D. (66) yaralandı.

Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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