Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Denetimi: 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi. Denetimler sonucunda 46 bin lira idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Yapılan denetim Afyonkarahisar-Eskişehir devlet yolu üzerinde bulunan Yarımca Kavşağında gerçekleşti.

Güvenlik önlemleri alarak denetim yapan jandarma trafik ekipleri, 207 aracı kontrol etti. İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Ali Gören, otobüs kazalarının önlenmesi için yolculara bilgilendirme yaptı.

Gören, sürücü hatalarına karşı duyarlı olmalarını isteyerek, emniyet kemeri takmaları yönünde yolcular uyarıldı.

Denetimler sonucunda 12 araç sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası kesildi. 5 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlere havadan da destek verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı cayrokopter ile kural hatası yapılan araçlar tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Güvenlik Ceza Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title