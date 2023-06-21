Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.Y. idaresindeki 33 ANB 094 plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Deresenek köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.