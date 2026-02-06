Haberler

Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 14 milyon 950 bin lira değerinde çeşitli belgeler ve cihazlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte mali suçların önlenmesi ve tefecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 14 milyon 950 bin lira değerinde 24 çek ve senet, 27 araç satış sözleşmesi, 20 tahsilat makbuzu, tapu evrakı ve ipotek belgesi ile 13 pos cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si ise serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Birkaç gün sonra vereceği ifade dünyayı derinden sarsabilir
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Polis ekipleri ortadan kaybolan Ümmügülsüm'ü arıyor

Polis her yerde onu arıyor! Kur'an kursundan çıktı, sırra kadem bastı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti

Başkan geç kalınca olanlar oldu
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı

Tarımın beşiğinde büyük felaket! Üreticiler endişeli