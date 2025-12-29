Haberler

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda don ve buzlanmanın etkileri dikkate alındı. Taşımalı eğitim dışındaki öğrenciler için eğitim devam ediyor.

Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre kentte etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizde idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
