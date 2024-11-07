Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: Mezar Steli ve Cam Kase Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar steli ve cam kase ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen mezar steli ve cam kase ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar'da ikamet eden A.İ.Ş. ve E.K'de tarihi eser niteliğinde malzemelerin olduğu bilgisine ulaşması üzerine operasyon düzenledi.
Zanlıların araçlarındaki aramada, bir mezar steli ve bir cam kase ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.