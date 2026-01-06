Haberler

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolvadin ilçesinde yapılan operasyonda 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser niteliğinde 55 sikke, 34 yüzük ve 2 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir adres ve araçta yaptığı aramada 55 sikke, 34 yüzük ve 2 tarihi obje ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti

Yüzyılın Konut Projesi'nde merakla beklenen tarih netleşti