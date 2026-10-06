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Afyonkarahisar'da sosyal medyada satılan 3,62 ton sağlıksız gıdaya el konuldu

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Afyonkarahisar'da emniyet ve tarım ekiplerinin sosyal medya satışına yönelik denetiminde 3,62 ton sağlıksız gıdaya el konuldu. Denetimde 2 ton peynir ile 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konulurken, işletmelere idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da hijyenik ve sağlık şartlarına uygun olmayan 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden satışı yapılan gıda ürünlerinin üretildiği ve dağıtıldığı yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, hijyenik ve sağlık koşullarına uygun olmayan, 2 ton peynir ile 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu.

Ekiplerin ilgili işletmelere idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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