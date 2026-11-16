Afyonkarahisar'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü

Afyonkarahisar'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA