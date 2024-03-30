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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı 'Sevgi Yürüyüşü' düzenledi

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Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı "Sevgi Yürüyüşü" düzenledi.

Eski Stadyum Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Anıt Park önüne kadar devam etti.

Yürüyüşe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

Daha sonra Zafer Meydanı'nda gerçekleşen mitingde Göktaş, yarın inşallah çok kıymetli bir zaferle sandıklarda birinci çıkacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu kaydeden Göktaş, "Şimdi de olmaya devam edecektir. 1 Nisan sabahında inşallah Hüseyin Ceylan Uluçay'ı başkan yapıyor muyuz? Sandıklarımıza namusumuz gibi sahip çıkacak ve boş bırakmayacağız inşallah. Zafer inşallah bizimdir." dedi.

Mitingde Soylu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Uluçay da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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