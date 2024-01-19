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Afyonkarahisar'da servis kazası davasında tutuklu sanık ifade verdi

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen servis kazasına ilişkin görülen davada tutuklu sanık şoför Berat K., kaza sırasında minibüste 20 işçi olduğunu ve hızını hatırlamadığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 1'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı servis kazasına ilişkin görülen davada tutuklu sanık şoför Berat K. (20), " Kaza sırasında minibüste 20 işçi vardı. Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Hızımı hatırlamıyorum" dedi.

Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyü yakınlarında 22 Temmuz 2023'te tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından aracın şoförü Berat K. tutuklandı. Berat K., hakkında Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık şoför Berat K. ile bazı şikayetçiler ve avukatlar katıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Berat K., ağabeyinin üzerine kayıtlı minibüsle işçi taşımacılığı yaptığını söyledi. Kaza günü yaşadıklarını anlatan Berat K., "Aracı ben kullanıyorum. İşçi çavuşu Şöhret A. ile işçileri beraber topluyoruz. Kaza sırasında minibüste 20 işçi vardı. Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Hızımı hatırlamıyorum. Minibüs 2005 model olunca fazla da hız yapmıyordu. Olay günü kesinlikle alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanmadım. Kaza anını travma geçirdiğim için hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kusurluyum" dedi.

Berat K., yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikası bulunduğunu, ancak ehliyete dönüştürmediğini de belirtti. Sanığın mahkeme heyetine "Daha önce işçi taşımadım" demesi üzerine bazı şikayetçiler tepki gösterdi. Heyet, bazı şikayetçi yakınlarını duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkardı. Berat K., "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Keşke kaza meydana gelmeseydi. Tek amacım sadece para kazanmaktı. Kimsenin canına ve malına zarar gelmesini istemiyordum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, davaya şikayetçilerin katılma taleplerinin kabulüne, bazı şikayetçiler ve avukatlarının taleplerinin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. Kazada hayatını kaybeden kadının avukatı Osman Azak, adliye çıkışında dosyada bilinçli taksirin söz konusu olduğunu, sanığa üst sınırdan ceza verileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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