Afyonkarahisar'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı toprağa verildi

Afyonkarahisar'da kaza sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşı annesi tarafından karşılandı ve gözyaşları arasında defnedildi.

AFYONKARAHİSAR'da kaza yerinde önlem alırken bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşını annesi Bayram Tatlı, havaalanında Hoş geldin Mustafa'm diyerek karşıladı.

Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Afyonkarahisar'daki işlemlerin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda ailesi ve protokolle birlikte şehidin naaşını karşılamaya gelen anne Bayram Tatlı, Hoş geldin Mustafa'm diyerek ağıt yaktı.

Meslektaşları tarafından omuzlara alınan Tatlı'nın naaşı, daha sonra cenaze aracına konularak merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehit Mustafa Tatlı'nın özgeçmişi okunurken baba Mustafa Tatlı gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının kılınıp helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi ve 2 kardeşi de polis olan Mustafa Tatlı'nın komiser olan bir kardeşi de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'da eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti. (DHA)