Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Elfida Yılmaz (50) idaresindeki 26 AAN 715 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kutlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.