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Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

R.Ç, (46) idaresindeki 03 ADS 045 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Ç, (47) F.Z, (44) A.Z. (21) ile T.Ç.Z. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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