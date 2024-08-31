Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonette 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan diğer iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi ve yaralılar kurtarıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
S.A. (28) idaresindeki 03 PS 625 plakalı kamyonet, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 14. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan B.K. (37) ile D.K. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kamyonette sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.