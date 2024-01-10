Afyonkarahisar'da şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
H.Y, (22) idaresindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç, Yüreğil köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki E.D. (23) ile H.Y. (18) yaralandı.
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.