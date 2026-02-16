Haberler

Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, incelemelerin ardından cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolundaki bir dinlenme tesisinde park halindeki 07 AVF 967 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar