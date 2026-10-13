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Afyonkarahisar'da otomobilde bin 40 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da otomobilde bin 40 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
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Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde yapılan denetimde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Aramada bin 40 uyuşturucu hap ve 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi; gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 40 uyuşturucu hap, 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: AA
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