Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 4 Yarı
Güncelleme:
Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, S.Ç. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ç. (38) idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil, Hırka köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.Ç, H.Ç, E.Ç. ve İ.E.Ç. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
