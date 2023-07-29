Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Y.A, idaresindeki 33 AKT 263 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında M.A'nın kullandığı 09 AJR 861 plakalı otomobille çapıştı.

Kazada, sürücü Y.A. ile otomobillerdeki F.K. ve F.K, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çay Belediye Başkanı Atlı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Demirağaç ve Elbiz mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Atlı, yaptığı açıklamada, "Halkımızla her zaman olduğu gibi bir arada olmaktan çok mutluyum. Çay için yapılması gereken ne varsa yerinde inceleyip çözüme kavuşturuyoruz."ifadesini kullandı.