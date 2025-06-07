Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
Sinanpaşa ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
M.E. (27) idaresindeki 20 SN 054 plakalı otomobil, Akdeğirmen köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel