Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ö, (60) idaresindeki 51 BC 951 plakalı otomobil, Karayokuş köyü yakınlarında O.Ç'nin (29) kullandığı 03 ADJ 034 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü O.Ç. ile araçtaki İ.Ç. (23) ve Y.E. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.