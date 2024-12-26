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Henüz 23 yaşındaydı! Şeyda öğretmen genç yaşta kaza kurbanı oldu

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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan, hızla gelen minibüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı öğretmen Şeyma Candan (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şeyma Candan, kurtarılmadı.

Henüz 23 yaşındaydı! Şeyda öğretmen genç yaşta kaza kurbanı oldu

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Mahalledeki özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Şeyma Candan'ın, kazadan önce arkadaşlarıyla bir kafede oturup, çay içtiği sonrasında eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Candan'ın cenazesi, bu sabah acılı ailesine teslim edildi. Candan, Sadıkbey Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan minibüs sürücüsü M.E.'nin kazanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Henüz 23 yaşındaydı! Şeyda öğretmen genç yaşta kaza kurbanı oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

ALLAH RAHMET EYLESİN ,ALLAH YAKINLARINA SABIR VERSİN.

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