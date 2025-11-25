Afyonkarahisar'da Nitelikli Dolandırıcılık: İki Şüpheli Tutuklandı

DETAYLI ARAŞTIRMAYLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün telefonla aradıkları F.T. isimli kadını kandırıp, yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını dolandıran 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Şahin Günel (20) ve Asım Tanık (22), savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanıp, Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, operasyonun detaylarına yer verildi. Açıklamada, "Bolvadin ilçemizde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayında F.T. isimli vatandaşımız, Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın aradığını ve eşiyle birlikte çeşitli örgütsel suçlara karıştığını iddia ettiğini, talimatlara uymaması halinde eşinin tutuklanacağı yönünde tehditte bulunduğunu beyanla şikayetçi olmuştur. Mağdurun, söz konusu şahısların yönlendirmelerine inanarak evinde bulunan çeşitli ziynet eşyalarını (altın kolye, bileklik, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve benzeri) ve (nakit) paralarını, park içerisinde beyaz bir poşetle elden teslim ettiği, toplam maddi zararının yaklaşık 2.000.000 TL olduğu anlaşılmıştır. Müracaatı müteakip, il merkezinden uzman ekipler ilçeye sevk edilmiş, olaya ilişkin kamera incelemeleri, güzergah ve hareket yönü analizleri, plaka tanıma ve yüz tanıma sistemleri üzerinden yapılan teknik taramalar, mağdur ve şüpheli beyanlarını kapsayan detaylı tahkikat, çevre araştırmaları, olay yeri inceleme birimlerimizce gerçekleştirilen delil tespit ve temin çalışmaları ile yürütülen eş güdümlü operasyonel faaliyetler sonucunda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ş.G. ve A.T. isimli şüphelilerin otobüsle ilimizden ayrıldıkları belirlenmiştir. Başlatılan takip kapsamında söz konusu otobüsün Bilecik ilinde olduğu tespit edilmiş, şüpheliler ile suça konu eşyalar, Bilecik ilinde ele geçirilerek gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Tamamlanan işlemlerin ardından Ş.G. ve A.T. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğinin temini amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla, kesintisiz ve her alanda devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

KAPÜŞONLA YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Açıklamada şüphelilerin ve mağdur kadının kamera görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde telefonla görüşerek yürüyen şüphelilerin kapüşonlu montlarla yüzlerini gizlemeye çalıştığı, kadının da telefon görüşmesi yaparak, şüphelilerin verdiği adrese doğru yürüdüğü anlar yer aldı. İki şüphelinin daha sonra taksiye binerek, ilçeden ayrıldığı ve bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptıkları anların görüntüleri de paylaşıldı.