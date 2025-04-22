Afyonkarahisar'da 'Ninelerden Gençlere El Verme' Etkinliği

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde "Ninelerden Gençlere El Verme" etkinliğine katıldı.

Sinanpaşa Anadolu Lisesi, Litvanya, Moldova, Çekya, İspanya ve Bulgaristan ile e-Twinning ve Harezmi Projesi hazırladı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, lise binasında proje kapsamında hazırlanan "Ninelerden Gençlere El Verme" etkinliğine katılarak, büyükler ve gençlerle birlikte bükme, katmer ve yöresel hamur işleri yaptı.

Yiğitbaşı, etkinlik sonrası gazetecilere, projenin gençlerin kendi kültürlerini ve geleneklerini öğrenmelerine katkı sunduğunu söyledi.

Projenin sloganının 'öğren, öğret, yaşa' olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, ninelerinden el alıp katmer, bükme ve göce köftesi yaptı. Bunları öğrenmeye çalışıyorlar. Şehrimizin coğrafi işaretli lezzetleri olduğu için çok kıymetli. Bir yandan da bunların nasıl yapıldığı ve kültürel olarak aktarılması da önem taşıyor."

Yiğitbaşı, yöresel lezzetleri ninelerinden öğrenen geçlerin proje kapsamında Avrupa'daki 6 ülkeyle irtibatlı olduklarını dijital olarak paylaşımlarda bulunduklarını ifade etti.

Etkinliğe, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.