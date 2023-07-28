Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da minibüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 8 kiraz işçisi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı ve ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste 8 kiraz işçisinin öldüğü kazada sürücü B.K. (19), tedavisinin ardından gözaltına alındı. B.K., jandarmadaki ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söyledi.

Çay ilçesinde 22 Temmuz'da kiraz işçilerinin taşındığı minibüsün devrildiği kazada, Salih Akkuş (15), Ünal Akkuş (19), Gülüzar Palamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguter (63), Huriye Köken (51), Perihan Bayer (60) ve Aysun Çetin (45) hayatını kaybetti, şoför B.K.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören minibüs şoförü B.K., tedavisinin ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. B.K.'nin ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ehliyet sınavından geçip, sertifikasını aldığı ancak sürücü belgesini henüz almadığı kaydedilen B.K.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Karahisar Hisarcık Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title