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Afyonkarahisar'da minibüs kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da minibüs kazası: 7 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.

E.K. (55) idaresindeki 03 PF 235 plakalı yolcu minibüsü, Dinar- Çay kara yolu Karabedir köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Dinar Devlet Hastanesi Karahisar Çay Güncel Haberler

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