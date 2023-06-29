Afyonkarahisar'da minibüs kazası: 7 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
E.K. (55) idaresindeki 03 PF 235 plakalı yolcu minibüsü, Dinar- Çay kara yolu Karabedir köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel