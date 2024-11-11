Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 18 Bin 700 Fidan Dikildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında, 10 ilçede toplam 18 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 2019'dan bu yana sürdürülen ağaçlandırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 18 bin 700 fidan toprakla buluştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Susuz beldesindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, 2019 yılından beri kentte milli ağaçlandırma günü faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

Ormanların vatanın en önemli parçalarından olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da 2019 yılından bugüne 1073 dekar alanda 270 bin 450 fidanı toprakla buluşturmuşuz. Yine, aynı azim ve kararlılıkla bugün, 10 ilçemizde 18 bin 700 fidanı dikimi gerçekleştiriyoruz. Sedir, karaçam, mavi ladin, ceviz ve badem gibi çeşitli türlerden fidanlar bunlar. El ele ve omuz omuza diktiğimiz fidanlar, geleceğimize armağan olacaktır."

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluştu, can suları verildi.

Etkinlik kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de koruyucu ailelerle birlikte aile ormanı oluşturdu.

Programa, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir? Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.