Afyonkarahisar'da lastik değiştirirken tırın çarptığı 2 kişi öldü Güncel Haberler Afyonkarahisar'da yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen bir sürücünün kullandığı tır, aracının lastiğini değiştiren başka bir tır sürücüsü ile lastik tamircisine çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, çarpan tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Emirdağ ilçesinde Vural Adar'ın (49) kullandığı tırın lastiği Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere mevkisinde patladı. Adar, Emirdağ ilçesinde çalışan lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı (38) çağırdı. LASTİK DEĞİŞİMİ YAPARKEN BAŞKA BİR TIR ÇARPTI Aracını tırın arkasına park edip yola 2 duba koyarak işaretleme yapan Yaşlı, tır sürücüsü Adar ile aracın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu sırada yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen M.Ç. idaresindeki tır, tamir aracıyla birlikte Adar ve Yaşlı'yla çarptı. Adar ile Yaşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ç'yi gözaltına aldı. Lastik tamircisi Bayram Yaşlı Kaynak: AA / Güncel Bayram Yaşlı Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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