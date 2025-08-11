Afyonkarahisar'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Çay ilçesinde Demirağaç Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demirağaç Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide henüz bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Çevredeki bazı ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
