Afyonkarahisar'da 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştıkları komşularını öldürdükleri iddia edilen Erhan İ. ve eşi Nursel İ. tutuklandı. Olay, apartmanda yaşanan gürültü nedeniyle çıkan kavgada meydana geldi.

Komşusu Cemil ile Sevim Gül Bodur'u öldüren Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ'nin (42) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan çift, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Merkez Örnekevler Mahallesi'ndeki apartmanda ikamet eden ve aralarında "gürültü yapma, halı, örtü çırpma" gibi sebeplerle husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan tartışmada, Cemil ile Sevim Gül Bodur silahla vurularak öldürülmüş, Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
