Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü O.K. hastanede hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Dörtyol Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaza yaptı.
Afyonkarahisar'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
O.K. idaresindeki 26 UK 307 plakalı otomobil, Dörtyol Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü O.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz