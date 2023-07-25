Afyonkarahisar'da Kaza: Hafif Ticari Araç Oto Tamirhanesine Girdi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde meydana gelen kaza sonucu hafif ticari araç oto tamirhanesine girdi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada ayrıca diğer araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı.