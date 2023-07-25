Afyonkarahisar'da Kaza: Hafif Ticari Araç Oto Tamirhanesine Girdi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde meydana gelen kaza sonucu hafif ticari araç oto tamirhanesine girdi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada ayrıca diğer araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı.
AFYONKARAHİSAR'da sanayi sitesindeki kavşakta kamyonetle çarpışıp oto tamirhanesine giren hafif ticari aracın sürücüsü Yunus Çınar (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi içindeki kavşakta meydana geldi. Yunus Çınar'ın kullandığı MOD PT 20 Almanya plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 PMZ 09 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, yakındaki bir oto tamirhanesine girdi. Kamyonet ise aynı iş yerinin yakınında park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yunus Çınar yaralanırken, araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ise kaçtı.SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİBölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunus Çınar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Eskişehir'e sevk edildi. Ancak Yunus Çınar, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde toprağa verildi.Yunus Çınar'ın sanayide kaporta ustası olduğu, Almanya'dan Afyonkarahisar'a gelen bir gurbetçinin tamir için getirdiği aracını kontrol amacıyla iş yerine götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, araçların kavşakta çarpıştıktan sonra savrulduğu anlar yer aldı.
Kazaya karışan kamyonet sürücüsünün bulunması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.