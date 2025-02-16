Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
K.K. (24) idaresindeki 03 AEE 588 plakalı otomobil, Bozhüyük Yarımca köyü yolunda beton direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan K.K. (24), Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A, (6) ve D.K. (56) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan D.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.