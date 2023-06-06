Afyonkarahisar'da kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Mustafa Gökbulut (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Mustafa Gökbulut (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolu Çay ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Ahmet Şafak yönetimindeki 06 BHN 74 plakalı otomobil ile Hasan Yılmaz yönetimindeki 03 PD 116 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile Mustafa Gökbulut ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Gökbulut, kurtarılamadı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.