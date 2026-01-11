Haberler

Afyonkarahisar'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Şuhut ilçeleri ve Sülümenli beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle toplamda 8 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ve bir beldesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirdağ ilçesinde 4, Şuhut'ta 2 kişi ve Sülümenli beldesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
