Afyonkarahisar'da karbonmonoksit zehirlenmesi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Şuhut ilçeleri ve Sülümenli beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle toplamda 8 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ve bir beldesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emirdağ ilçesinde 4, Şuhut'ta 2 kişi ve Sülümenli beldesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 kişiyi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel