Haberler

Yola boya döken 2 firmaya 21 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Afyonkarahisar'da kara yoluna boya dökülmesiyle ilgili iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Afyonkarahisar'da kara yoluna boya dökülmesiyle ilgili iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay Karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 lira olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

Belediye Başkanı'nın makam aracına kurşun yağmuru
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...