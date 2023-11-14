Afyonkarahisar'da Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'ın Fethibey Beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine jandarma, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, kent merkezine bağlı Fethibey Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Saraydüzü Köyü ve Fethibey Beldesi yolunun kesiştiği kavşakta iki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada kamyonetlerden biri savunarak ağaçlık alana girerken bir diğeri ise takla atarak refüje devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma 112 acil servis itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ederken, kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR