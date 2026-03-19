Afyonkarahisar'da kamyonet ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Değirmendere köyü civarında bir kamyonetin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
H.K. (43) idaresindeki 42 BBK 911 plakalı kamyonet, Değirmendere köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki R.K, M.M.K. ile E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz