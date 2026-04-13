Haberler

Afyonkarahisar'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şuhut ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 93 litre etil alkol ve çeşitli ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma tarafından ilçeye bağlı Oynağan köyünde ihbar üzerine bir evde arama yapıldı.

Ekipler, evde 93 litre etil alkol, 2 alkol tatlandırıcı kiti, 2 test kiti, 1,1 litre alkol tatlandırıcı, 5 litre el yapımı alkol, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği, 5 av tüfeği kartuşu ve 173 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler H.H.S. ve T.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdi savaşta korkulan oluyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

