Afyonkarahisar'da İki Trafik Kazasında 6 Yaralı

Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 6 kişi yaralandı. Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'ndaki zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi, Emirdağ'daki traktör kazasında ise 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Eski Çevik Kuvvet Kavşağındaki kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Diğer kazada ise Emirdağ ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
