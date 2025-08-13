Afyonkarahisar'da İki Trafik Kazasında 6 Yaralı
Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 6 kişi yaralandı. Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'ndaki zincirleme kazada 2'si çocuk 4 kişi, Emirdağ'daki traktör kazasında ise 2 kişi yaralandı.
Eski Çevik Kuvvet Kavşağındaki kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Diğer kazada ise Emirdağ ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel