Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.Ş. (57) idaresindeki 03 ANN 088 plakalı tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında, A.E'nin (32) kullandığı 35 NAG 70 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, tır sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA