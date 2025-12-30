Afyonkarahisar'da evden para ve cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da bir evden 100 bin lira ile 4 cep telefonu çaldığı iddia edilen O.Ö., gözaltına alındı ve tutuklandı. Zanlı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki evden 100 bin lira ve 4 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eve girmek isterken cam kesiğiyle elinden yaralanınca hastaneye giden O.Ö'yü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.
