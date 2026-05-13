Afyonkarahisar'da 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hayvan ve eşya hırsızlığının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde farklı adreslerdeki hayvan ve eşyalar hakkında hırsızlık olaylarına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz