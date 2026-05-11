Afyonkarahisar'da Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da girdikleri kafe ve otomobillerden hırsızlık yaparak motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Kent merkezinde meydana gelen iş yeri ve otomobillerden para, cep telefonu ve ziynet eşyası çalınması ile motosiklet hırsızlığı olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları Ö.E. ve E.A. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,

